信贷风险上升 威胁金融稳定性--美国金融研究局报告

路透华盛顿12月15日 - 周二公布的一项美国政府报告显示，全球企业最近这几年大举借债，推升信贷风险达到可能破坏美国金融体系稳定性的水平。

这项由金融研究局(OFR)发布的报告显示，“美国金融稳定性面临的整体风险仍然温和--即位于中间范围。”OFR是负责监督美国金融稳定性的联邦机构。

但OFR的报告称，特定威胁已在去年升温，而且若是美国企业或新兴市场信贷品质受到冲击，可能会破坏美国自金融危机后缓慢恢复的稳定性。

该报告称，企业信贷增长“持续快速”，因承销标准及低利率环境使得借贷更加容易。报告指出，企业债务/GDP之比已达历史高点。

美联储已蓄势待发升息，预计本周就会启动，借贷热潮可能因而略有降温。但报告警告称，美联储升息速度之慢，可能将使投资者继续勇于追求风险资产收益。

这是官方首份年度金融稳定报告，提供了利用各类数据和研究所得出的深度分析，并将在1月时增补内容送交给国会。

特别的是，该报告称能源和大宗商品公司已成为疲弱的一环。

报告并称，这类公司比起其他行业的公司，更加善用宽松借贷，能源价格于2014年开始崩跌，损及其信用品质。

报告发现，监管改革和其他改变已导致机构和市场更有韧性。

其并发现，有许多随信贷风险而来的弱点。

该报称，主要金融市场在许多事件中会突然出现流动性乾涸，放大了市场冲击。证券融资市场可能面临挤兑及跳楼大拍卖，而金融公司之间以完全无法理解的方式发展出错综复杂的关系。

尽管金融研究办公室的指标显示，一家机构破产可能引发其他机构发生问题的延烧风险偏低，但自2014年以来已经有所升高，因为金融市场明显震荡。(完)