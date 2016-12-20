独家：美国要罚瑞信50-70亿美元 了结有毒债券调查--消息

路透苏黎世/纽约12月19日 - 一位知情人士说，美国司法部要求瑞士信贷(Credit Suisse)(CSGN.S)支付50-70亿美元，以了结就其在2008年金融危机前销售有毒抵押证券一事进行的调查，但该银行拒绝接受这个和解金额。

该和解金数目显示，瑞士信贷面临的代价可能高于分析师先前的预期，也解释了为什么瑞士信贷管理层一直寻求金额较低的罚金。

“瑞士信贷有信心达成更好的解决方案，”这名知情人士说。如果谈判破裂，美国司法当局可能起诉该银行，那样会延长不确定性。

有迹象表明谈判可能正在进入最后阶段。另一名熟悉此事的人说，美国司法部长Loretta Lynch上周会见了瑞士信贷CEO谭天忠(Tidjane Thiam)。

最早本周可能会有解决方案出炉。

消息人士不希望具名，因为谈判还在进行且事涉敏感。

瑞信和美国司法部拒绝置评。

美国总统奥巴马在2012年提出，应让银行为出售抵押债券时在风险方面误导投资者负责；这成为司法部提出罚款金额的依据。银行业的这一问题也是导致1930年代以来最严重经济危机爆发的原因之一。

美国当局的罚款料将给欧洲银行业者再次带来重创，因为其中许多银行在金融危机后依然脆弱不堪且囊中羞涩。美国银行业的罚款规模总计已达到460亿美元。(完)