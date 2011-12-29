《信报》：美债上限争拗 危机风险再现

（12月29日社评）

2011年即将结束之际,美债上限争拗危机有卷土重来之势.美国财政部警告,美国债务累积到年底,距债务上限15.2万亿美元已不足千亿,踏入明年1月首周便触及上限,白宫将於日内向国会要求提高债限.但能否在国会顺利通过,显然带有不确定性风险,令市场无法安心,忧虑再起.今年7月间,美国债务上限危机引发市场对美国主权信用违约风险的恐惧.这场足以影响经济前景的谈判,一直遭执政在野两党政治斗争所"骑劫",虽然最後关头双方达成妥协,但已令市场饱受震荡.

目前政策制定的可预测性,随着总统大选竞争白热化而变得更政治化.目前评级机构又再虎视眈眈,继标普之後,惠誉上周也对美国债信用评级提出警告.不过,评级下调警号相信对美国短期不构成重大影响.从融资成本角度看,在当前美元独霸的国际货币体系中,加上欧债危机泥足深陷,美元作为避险资产的吸引力始终难以取代.然而看深一层,当环球政经形势有转变端倪,美元避险的作用比重下降,美国财政失衡的争拗和冲击必然加剧美元弱化的速度.事实上,接二连三出现美国债务违约风险,即使短期发生的机率不大,但对美元的信誉已产生隐性损害.清楚看到,美国财政失衡如今已根深柢固.

美国财政失衡如今呈现结构化,去年利息支出占收入近9%,负担持续增加.削赤节流却不断政治化,以致成效不彰;收入所系的个人所得税、社会保险税和企业所得税,预期未来因经济低沉,每一项都难以大幅增加.由此来看,美国债务困局已形成周期性和常态化结构.解决美债问题已不仅是提升债务上限,而是需要来一场深刻的、对经济增长和复苏作出方向性的政策转变.如今奥巴马政府提高债务上限的要求,国会可以通过不赞成动议加以阻拦,目前市场静观其变.但无论如何,即使过关,美国债务问题已为金融市场注入更多周期性和长期化的不确定性风险;踏入总统选举年,执政在野两党亦以美债和削赤争拗揭开白热化争逐序幕.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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