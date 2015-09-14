美国检察官寻求撤销对华裔物理学家郗小星的指控

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透9月11日 - 美国检察官们周五寻求撤销对天普大学华裔物理学家郗小星的指控，近四个月前他被指控与中国分享美国专利技术。
检察官们在向费城联邦法院提交的文件中称，5月大陪审团退回针对郗小星的起诉后，联邦检察官们已经获得了更多信息。
“政府认为，为了获取这些额外的信息，毫无偏见地撤销起诉符合司法精神，”检察官David Memeger及其助手在文件中称。文件没有提供信息的细节。
郗小星5月被捕，他6月表示自己无罪，曾面临最高80年的牢狱之灾。
检察官们此前曾表示，超导领域内的专家郗小星与中国政府实体和第三方保持着长达10年的联系，经常在研究中与他们合作。
郗小星的律师Peter Zeidenberg曾对《Philadelphia Inquirer》称，美国当局在撤销指控前误解了案件背后的复杂科学问题。
“这是一个技术性很强的领域，”Zeidenberg说道。“这就是问题所在。我认为情况是有些假设是错误的。”
周五晚间无法联络到Zeidenberg发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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