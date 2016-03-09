中国一留美学生因试图从网上购买蓖麻毒素而获刑

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透纽约3月8日（记者 Nate Raymond） - 一名曾在纽约大学学习的中国留学生周二被判入狱16年，因其试图从一个秘密网站购买蓖麻毒素用作“安乐死药丸”出售。
22岁的程乐（Cheng Le，音译）在曼哈顿由美国地区法官Alison Nathan宣判处刑；陪审团去年8月认定程乐有罪，罪名包括试图以生物毒素作为武器使用。
Nathan表示，程乐通过复杂手段犯下“恐怖、严重和非常令人吃惊的罪行”，应被严判。程乐在纽约大学就读物理学专业，但提前离开了学校。
“他使用Dark Web获取蓖麻毒素，”Nathan说道。
程乐在法庭上表示计划上诉，但称每天都会想到自己的所作所为。
检方指出，程乐化名WhenInDoubt联络名为Dark_Mart的Evolution（网络黑市名）供应商，洽购蓖麻毒素。
Dark_Mart实为一名美国联邦调查局卧底探员。程乐在给Dark_Mart的信息中讨论了将蓖麻毒素用作“安乐死药丸”卖给客户自用的计划。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。