中国一留美学生因试图从网上购买蓖麻毒素而获刑

路透纽约3月8日（记者 Nate Raymond） - 一名曾在纽约大学学习的中国留学生周二被判入狱16年，因其试图从一个秘密网站购买蓖麻毒素用作“安乐死药丸”出售。

22岁的程乐（Cheng Le，音译）在曼哈顿由美国地区法官Alison Nathan宣判处刑；陪审团去年8月认定程乐有罪，罪名包括试图以生物毒素作为武器使用。

Nathan表示，程乐通过复杂手段犯下“恐怖、严重和非常令人吃惊的罪行”，应被严判。程乐在纽约大学就读物理学专业，但提前离开了学校。

“他使用Dark Web获取蓖麻毒素，”Nathan说道。

程乐在法庭上表示计划上诉，但称每天都会想到自己的所作所为。

检方指出，程乐化名WhenInDoubt联络名为Dark_Mart的Evolution（网络黑市名）供应商，洽购蓖麻毒素。

Dark_Mart实为一名美国联邦调查局卧底探员。程乐在给Dark_Mart的信息中讨论了将蓖麻毒素用作“安乐死药丸”卖给客户自用的计划。（完）