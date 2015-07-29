美国国防外包人员复制机密军事文件--美司法部

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿7月28日（记者 Richard Valdmanis） - 美国司法部周二指控一名前中国军人2013年在科威特担任美国国防外包人员期间从美国军队电脑网络上复制了机密文件。

美国司法部的新闻稿显示，61岁的Wei Chen来自马萨诸塞州韦斯特菲尔德，被控做虚假声明和破坏军队电脑。他还被指在背景调查问卷中曾隐瞒其外国军队服役经历，以获得电脑系统管理员的职位。他随后将机密电脑文件复制到个人U盘中，并删除网络日志试图隐瞒其行为。

如果被判有罪，Chen可能面临最长15年的刑期。

Chen已加入美国国籍。1971-1976年期间，他曾在中国军队服役，但开始在科威特比林军营（Camp Buehring）工作前的背景调查问卷中，他并没有公开这件事。

美国司法部称，Chen利用所获得的安全授权访问机密文件，并将电子邮件和文件拷贝到他的U盘上。声明没有提到他如何处理这些文件以及文件的内容。

“军队雇员和国防部外包人员必须明白，如果他们撒谎以获得安全授权或故意违反电脑安全政策并销毁证据，他们是在犯罪，我们将起诉他们，”马萨诸塞地区检察官Carmen M. Ortiz在新闻稿中称。

不清楚Chen是否有律师，无法联系到Chen。（完）