七名美国人被指控准备向政府开战

路透底特律2月13日电（记者 Meghana Keshavan）---检察官在周一开始的联邦审判中对陪审团称，一个中西部民兵组织的七名成员在被控计划谋杀警察後，准备与美国政府开战。

检察官展示了调查中发现的一系列武器，包括突击步枪、军用头盔和防弹衣，并向陪审团播放了视频和音频纪录。

“David Stone Sr.想要与美国政府开战。”助理检察官Christopher Graveline说道，所指的是该组织的领导人。其他六名成员中三名为其家庭成员，三名为外人。七名成员中一名为女性。

向陪审团播放的一段视频中，Stone Sr.看起来在说：“无论我们是否准备好，战争都将到来；我们必须进攻，从专制者手中夺回国家。”

辩护律师称，他们是Hutaree社团的成员，寻求自卫，没有将美国政府看做敌人。

该社团反对政府对枪支和爆炸物的监管。被控人涉嫌计划谋杀一名警察，随後使用自制的爆炸装置伏击葬礼队伍，引发针对美国政府的范围更广的战争。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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