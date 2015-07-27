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货币新闻 | 2015年 7月 28日 星期二 04:08 BJT

表格：截至7月26日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿7月27日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           07/26/15  07/19/15  07/26/14   五年均值  
 
     
    
  春麦生长状况 
  - 优                    15       15       14       --
  - 良                    56       55       56       --
  - 普通                  22       23       25       --
  - 差                    6        6        4        --
  - 很差                  1        1        1        --     
    
  稻米生长状况 
  - 优                    20       23       20       --
  - 良                    49       49       51       --
  - 普通                  25       22       24       --
  - 差                    4        4        5        --
  - 很差                  2        2        -        -- 
          
  玉米生长状况 
  - 优                    17       17       22       --
  - 良                    53       52       53       --
  - 普通                  21       22       19       --
  - 差                    7        7        5        --
  - 很差                  2        2        1        --
    
  棉花生长状况 
  - 优                    10       11       12       --
  - 良                    47       46       42       --
  - 普通                  35       35       33       --
  - 差                    7        7        10       --
  - 很差                  1        1        3        --
    
  大豆生长状况 
  - 优                    13       12       16       --
  - 良                    49       50       55       --
  - 普通                  27       27       23       --
  - 差                    8        8        5        --
  - 很差                  3        3        1        --
   
  稻米抽穗率　　　　　　　51       40       41       45        
  玉米抽丝率              78       55       75       77
  春麦收割率　　　　　　　2        --       1        5        
  冬麦收割率              85       75       82       80
  玉米蜡熟率　　　　　　　14       --       15       17 
  大豆开花率              71       56       74       72
  大豆结荚率              34       17       35       31
  棉花结铃率              85       76       87       88
  棉花现蕾率              44       33       47       49         
     
(完)

        
    
 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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