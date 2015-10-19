表格：截至10月18日当周USDA美国作物生长报告摘要

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透华盛顿10月19日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公 布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 10/18/15 10/11/15 10/18/14 五年均值 玉米生长状况 - 优 20 20 24 -- - 良 48 48 50 -- - 普通 22 22 19 -- - 差 7 7 5 -- - 很差 3 3 2 -- 棉花生长状况 - 优 8 9 10 -- - 良 38 38 37 -- - 普通 38 38 34 -- - 差 12 12 13 -- - 很差 4 3 6 -- 冬麦种植率 76 64 75 77 冬麦出苗率 49 33 54 49 大豆收割率 77 62 51 68 玉米收割率 59 42 30 54 棉花收割率 31 22 28 32 稻米收割率 95 88 90 87 大豆落叶率 96 92 94 96 棉花盛铃率 94 89 85 89(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)