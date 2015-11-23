版本:
中国
货币新闻 | 2015年 11月 24日 星期二 05:03 BJT

表格：截至11月22日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿11月23日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/22/15 11/15/15 11/22/14 五年均值

冬麦生长状况 - 优 11 11 9 -- - 良 42 41 49 -- - 普通 37 38 36 -- - 差 8 8 5 -- - 很差 2 2 1 --

冬麦种植率　　　　　　　96 94 99 100 冬麦出苗率 90 87 91 90 棉花收割率 70 64 76 82(完)

(编译 刘静; 审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐