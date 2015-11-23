表格：截至11月22日当周USDA美国作物生长报告摘要

标题新闻：美国财政和税收政策专家Kevin Hassett在白宫经济顾问委员会主席候选名单之列-CNBC

Kevin Hassett为美国企业研究院经济学家 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选