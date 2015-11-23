表格：截至11月22日当周USDA美国作物生长报告摘要

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透华盛顿11月23日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/22/15 11/15/15 11/22/14 五年均值
冬麦生长状况 - 优 11 11 9 -- - 良 42 41 49 -- - 普通 37 38 36 -- - 差 8 8 5 -- - 很差 2 2 1 --
冬麦种植率 96 94 99 100 冬麦出苗率 90 87 91 90 棉花收割率 70 64 76 82(完)
(编译 刘静; 审校 母红)
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Kevin Hassett为美国企业研究院经济学家 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选