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货币新闻 | 2016年 5月 3日 星期二 04:03 BJT

表格：截至5月1日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿5月2日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           05/01/16  04/24/16  05/01/15   五年均值  
       
    
  冬麦生长状况 
  - 优                    11       9        8        --
  - 良                    50       50       35       --
  - 普通                  32       33       37       --
  - 差                    6        7        14       --
  - 很差                  1        1        6       --
  
  玉米种植率  　　　　　　45       30       45       30       
  棉花种植率              16       10       15       18       
  大豆种植率  　　　　　　8        3        10       6        
  稻米种植率　　　　　　　72       62       55       56       
  春麦种植率　　　　　　　54       42       69       39       
  稻米出苗率　　　　　　　55       38       34       39       
  玉米出苗率　　　　　　　13       5        7        8        
  春麦出苗率　　　　　　　22       8        24       14       
  冬麦出苗率　　　　　　　42       26       39       34 (完)

        
    
 (编译 李军; 审校 母红)

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