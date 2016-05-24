重发-表格：截至5月22日当周USDA美国作物生长报告摘要

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(重发以调整格式) 路透华盛顿5月23日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/22/16 05/15/16 05/22/15 五年均值 稻米生长状况 - 优 13 15 17 -- - 良 54 48 49 -- - 普通 24 29 28 -- - 差 6 5 5 -- - 很差 3 3 1 -- 冬麦生长状况 - 优 11 11 8 -- - 良 51 51 37 -- - 普通 30 31 36 -- - 差 7 7 13 -- - 很差 1 1 6 -- 春麦生长状况 - 优 8 -- 8 -- - 良 68 -- 61 -- - 普通 22 -- 27 -- - 差 2 -- 3 -- - 很差 0 -- 1 -- 玉米种植率 86 75 90 85 玉米出苗率 60 43 69 55 大豆种植率 56 36 56 52 大豆出苗率 22 10 27 21 棉花种植率 46 40 44 54 稻米种植率 93 87 92 89 稻米出苗率 83 76 79 73 冬麦抽穗率 75 68 74 66 春麦种植率 95 89 95 77 春麦出苗率 78 60 76 51(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。