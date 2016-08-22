表格：截至8月21日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿8月22日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 08/21/16 08/14/16 08/21/15 五年均值 玉米生长状况 - 优 21 21 19 -- - 良 54 53 50 -- - 普通 18 19 21 -- - 差 5 5 7 -- - 很差 2 2 3 -- 大豆生长状况 - 优 18 17 14 -- - 良 54 55 49 -- - 普通 21 21 26 -- - 差 5 5 8 -- - 很差 2 2 3 -- 棉花生长状况 - 优 8 8 9 -- - 良 39 40 44 -- - 普通 35 34 38 -- - 差 14 15 8 -- - 很差 4 3 1 -- 稻米生长状况 - 优 13 16 19 -- - 良 48 49 47 -- - 普通 26 27 28 -- - 差 9 6 4 -- - 很差 4 2 2 -- 玉米蜡熟率 85 73 81 76 玉米凹损率 40 21 34 35 大豆结荚率 89 80 85 85 棉花现蕾率 92 88 80 89 棉花盛铃率 16 12 13 15 稻米抽穗率 97 94 92 90 稻米收割率 15 13 17 14 春麦收割率 65 48 69 46 ( 完) (编译 利棣儿; 审校 李军)