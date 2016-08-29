表格：截至8月28日当周USDA美国作物生长报告摘要

《全球汇市》英镑下滑至三个月低点，受“硬退欧”担忧拖累
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
路透华盛顿8月29日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 08/28/16 08/21/16 08/28/15 五年均值 玉米生长状况 - 优 21 21 19 -- - 良 54 54 49 -- - 普通 18 18 22 -- - 差 5 5 7 -- - 很差 2 2 3 -- 大豆生长状况 - 优 18 18 15 -- - 良 55 54 48 -- - 普通 20 21 26 -- - 差 5 5 8 -- - 很差 2 2 3 -- 棉花生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 39 39 45 -- - 普通 36 35 35 -- - 差 12 14 8 -- - 很差 4 4 3 -- 稻米生长状况 - 优 13 13 18 -- - 良 47 48 48 -- - 普通 27 26 28 -- - 差 8 9 4 -- - 很差 5 4 2 -- 稻米收割率 22 15 24 21 春麦收割率 81 65 84 62 玉米蜡熟率 92 85 90 87 玉米凹损率 60 40 54 52 大豆落叶率 5 -- 8 5 大豆结荚率 94 89 91 92 棉花盛铃率 23 16 20 23 棉花现蕾率 95 92 91 94(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
特雷莎梅周二的讲话将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。 欧元兑英镑 涨0.9%至0.8827英镑，英镑兑日圆 跌1.4%至137.65日圆。 日圆全线走强，美元兑日圆 小跌0.2%至114.30日圆，向上周低点113.75回落。 “‘硬退欧’引发的避险情绪推低美元/日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
上周，易盛农期指数窄幅波动，周初小幅上涨，下半周回吐涨幅，全周涨跌不明显。目前，易盛农期指数处于弱反弹走势中，本周若转跌，将重回探底过程中，截至1月13日，易盛农期指数报收于1,184.64点，全周微升0.48%。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。