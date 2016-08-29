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货币新闻 | 2016年 8月 30日 星期二 04:11 BJT

表格：截至8月28日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿8月29日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           08/28/16  08/21/16  08/28/15  五年均值 
          
  玉米生长状况 
  - 优                    21       21       19      --
  - 良                    54       54       49      --
  - 普通                  18       18       22      --
  - 差                    5        5        7       --
  - 很差                  2        2        3       --  
    
  大豆生长状况 
  - 优                    18       18       15      --
  - 良                    55       54       48      --
  - 普通                  20       21       26      --
  - 差                    5        5        8       --
  - 很差                  2        2        3       --   
    
  棉花生长状况 
  - 优                    9        8        9       --
  - 良                    39       39       45      --
  - 普通                  36       35       35      --
  - 差                    12       14       8       --
  - 很差                  4        4        3       --    
    
  稻米生长状况 
  - 优                    13       13       18       --
  - 良                    47       48       48       --
  - 普通                  27       26       28       --
  - 差                    8        9        4        --
  - 很差                  5        4        2        --  
    
  稻米收割率 　　　　　　 22       15       24       21    
  春麦收割率 　　　　　　 81       65       84       62     
  玉米蜡熟率              92       85       90       87    
  玉米凹损率  　　　　　　60       40       54       52
  大豆落叶率　　　　　　　5        --       8        5    
  大豆结荚率     　　　　 94       89       91       92   
  棉花盛铃率　　　　　　　23       16       20       23
  棉花现蕾率              95       92       91       94(完)

        
    
 (编译 利棣儿; 审校 母红)

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