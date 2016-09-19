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货币新闻 | 2016年 9月 20日 星期二 04:08 BJT

表格：截至9月18日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿9月19日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           09/18/16  09/11/16  09/18/15  五年均值 
     
  
             
  玉米生长状况 
  - 优                    20       20       19      --
  - 良                    54       54       49      --
  - 普通                  19       19       22      --
  - 差                    5        5        7       --
  - 很差                  2        2        3       --  
    
  棉花生长状况 
  - 优                    9        9        9       --
  - 良                    39       38       43      --
  - 普通                  36       37       36      --
  - 差                    12       12       10      --
  - 很差                  4        4        2       --    
    
  大豆生长状况 
  - 优                    19       18       15      --
  - 良                    54       55       48      --
  - 普通                  20       20       26      --
  - 差                    5        5        8       --
  - 很差                  2        2        3       -- 
   
  冬麦种植率　　　　　　　17       6        16       16
  大豆收割率　　　　　　　 4       --       6        5
  玉米收割率　　　　　　　 9        5       9        12
  棉花收割率　　　　　　　 6        4       6        7
  稻米收割率 　　　　　　 64       50       52       49 
  春麦种植率   　　　　　 98       94       99       93
  玉米凹损率  　　　　　　93       87       92       91 
  大豆落叶率　　　　　　　46       26       50       43       
  棉花盛铃率　　　　　　　48       41       54       56(完)

        
    
 (编译 利棣儿; 审校 母红)

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