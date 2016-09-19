表格：截至9月18日当周USDA美国作物生长报告摘要

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透华盛顿9月19日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 09/18/16 09/11/16 09/18/15 五年均值 玉米生长状况 - 优 20 20 19 -- - 良 54 54 49 -- - 普通 19 19 22 -- - 差 5 5 7 -- - 很差 2 2 3 -- 棉花生长状况 - 优 9 9 9 -- - 良 39 38 43 -- - 普通 36 37 36 -- - 差 12 12 10 -- - 很差 4 4 2 -- 大豆生长状况 - 优 19 18 15 -- - 良 54 55 48 -- - 普通 20 20 26 -- - 差 5 5 8 -- - 很差 2 2 3 -- 冬麦种植率 17 6 16 16 大豆收割率 4 -- 6 5 玉米收割率 9 5 9 12 棉花收割率 6 4 6 7 稻米收割率 64 50 52 49 春麦种植率 98 94 99 93 玉米凹损率 93 87 92 91 大豆落叶率 46 26 50 43 棉花盛铃率 48 41 54 56(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍