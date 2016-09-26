表格：截至9月25日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿9月26日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 09/25/16 09/18/16 09/25/15 五年均值 玉米生长状况 - 优 20 20 19 -- - 良 54 54 49 -- - 普通 19 19 22 -- - 差 5 5 7 -- - 很差 2 2 3 -- 棉花生长状况 - 优 10 9 9 -- - 良 38 39 41 -- - 普通 36 36 37 -- - 差 12 12 11 -- - 很差 4 4 2 -- 大豆生长状况 - 优 19 19 15 -- - 良 54 54 47 -- - 普通 20 20 26 -- - 差 5 5 9 -- - 很差 2 2 3 -- 冬麦种植率 30 17 28 30 冬麦出苗率 8 -- 6 8 大豆收割率 10 4 17 13 玉米收割率 15 9 16 19 棉花收割率 10 6 10 10 稻米收割率 73 64 65 59 玉米凹损率 97 93 96 96 大豆落叶率 68 46 69 64 棉花结铃率 63 48 66 65(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)