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货币新闻 | 2016年 9月 27日 星期二 04:05 BJT

表格：截至9月25日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿9月26日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           09/25/16  09/18/16  09/25/15   五年均值
    
    玉米生长状况 
  - 优                    20       20       19       --
  - 良                    54       54       49       --  
  - 普通                  19       19       22       --  
  - 差                    5        5        7        --  
  - 很差                  2        2        3        -- 
    
    棉花生长状况 
  - 优                    10       9        9        -- 
  - 良                    38       39       41       --  
  - 普通                  36       36       37       --  
  - 差                    12       12       11       --  
  - 很差                  4        4        2        --     
            
    大豆生长状况 
  - 优                    19       19       15       --
  - 良                    54       54       47       --  
  - 普通                  20       20       26       --  
  - 差                    5        5        9        --  
  - 很差                  2        2        3        --
    
  冬麦种植率　　　　　　　30       17       28       30
  冬麦出苗率              8        --       6        8
  大豆收割率              10       4        17       13       
  玉米收割率        　　　15       9        16       19       
  棉花收割率              10       6        10       10       
  稻米收割率              73       64       65       59       
  玉米凹损率　　　　　　　97       93       96       96       
  大豆落叶率              68       46       69       64        
  棉花结铃率              63       48       66       65(完)  

        
    
 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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