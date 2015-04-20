表格：截至4月19日当周USDA美国作物生长报告摘要

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/19/15 04/12/15 04/19/14 五年均值
冬麦生长状况 - 优 7 7 5 -- - 良 35 35 29 -- - 普通 39 39 33 -- - 差 14 14 20 -- - 很差 5 5 13 -- 玉米种植率 9 2 6 13 棉花种植率 8 4 9 11 稻米种植率 32 26 31 42 春麦种植率 36 17 9 19 稻米出苗率 17 8 15 23 冬麦抽穗率 16 6 8 15 (完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。