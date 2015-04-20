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货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 04:04 BJT

表格：截至4月19日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/19/15 04/12/15 04/19/14 五年均值

冬麦生长状况 - 优 7 7 5 -- - 良 35 35 29 -- - 普通 39 39 33 -- - 差 14 14 20 -- - 很差 5 5 13　 -- 玉米种植率 　　　　　　9 2 6 13 棉花种植率 8 4 9 11 稻米种植率 　　　　　　32 26 31 42 春麦种植率　　　　　　　36 17 9 19 稻米出苗率　　　　　　　17 8 15 23 冬麦抽穗率　　　　　　　16 6 8 15 (完)

(编译 李军; 审校 母红)

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