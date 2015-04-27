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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 04:13 BJT

表格：截至4月26日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿4月27日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/26/15 04/19/15 04/26/14 五年均值

冬麦生长状况 - 优 7 7 5 -- - 良 35 35 28 -- - 普通 38 39 33 -- - 差 14 14 20 -- - 很差 6 5 14 -- 玉米种植率 　　　　　　19 9 17 25 玉米出苗率 2 -- 3 6 大豆种植率 　　　　　　2 -- 3 4 棉花种植率　　　　　　　10 8 12 16 稻米种植率　　　　　　　39 32 43 54 稻米出苗率　　　　　　　26 17 24 34 冬麦抽穗率　　　　　　　28 16 17 24 春麦种植率　　　　　　　55 36 17 29 春麦出苗率　　　　　　　9 -- 4 9 (完)

(编译 母红; 审校 李军)

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