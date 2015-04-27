表格：截至4月26日当周USDA美国作物生长报告摘要

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿4月27日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/26/15 04/19/15 04/26/14 五年均值
冬麦生长状况 - 优 7 7 5 -- - 良 35 35 28 -- - 普通 38 39 33 -- - 差 14 14 20 -- - 很差 6 5 14 -- 玉米种植率 19 9 17 25 玉米出苗率 2 -- 3 6 大豆种植率 2 -- 3 4 棉花种植率 10 8 12 16 稻米种植率 39 32 43 54 稻米出苗率 26 17 24 34 冬麦抽穗率 28 16 17 24 春麦种植率 55 36 17 29 春麦出苗率 9 -- 4 9 (完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。