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货币新闻 | 2015年 9月 15日 星期二 04:18 BJT

表格：截至9月13日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透9月14日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美
国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           09/13/15  09/06/15  09/13/14   五年均值
    
    稻米生长状况 
  - 优                    16        17        20       -- 
  - 良                    46        48        54       --  
  - 普通                  31        28        23       --  
  - 差                    5         5         3        --  
  - 很差                  2         2         -        --     
    
    玉米生长状况 
  - 优                    19        19        22       --
  - 良                    49        49        52       --  
  - 普通                  22        22        19       --  
  - 差                    7         7         5        --  
  - 很差                  3         3         2        -- 
    
    棉花生长状况 
  - 优                    9         9         11       --
  - 良                    43        44        38       --  
  - 普通                  35        35        33       --  
  - 差                    10        8         12       --  
  - 很差                  2         3         5        --
    
    大豆生长状况 
  - 优                    15       14         19       --
  - 良                    46       49         53       --  
  - 普通                  27       26         22       --  
  - 差                    9         8          5       --  
  - 很差                  3         3          1       --
    
  冬麦种植率　　　　　　　9        3        11       9 
  玉米收割率              5        --       4        9
  棉花收割率              4        --       6        7 
  稻米收割率              44       35       35       44
  春麦收割率　　　　　　　97       94       72       86      
  玉米凹损率　　　　　　　87       76       80       86   　　　
　　　　
  大豆落叶率              35       18       22       31       
  棉花结铃率              95       94       99       100(完)  

        
    
 (编译 刘静; 审校 李军)

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