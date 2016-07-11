版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 12日 星期二 04:12 BJT

表格：截至7月10日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿7月11日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           07/10/16  07/03/16  07/10/15   五年均值 
          
  玉米生长状况 
  - 优                    18       16       15       --
  - 良                    58       59       54       --
  - 普通                  19       20       22       --
  - 差                    4        4        7        --
  - 很差                  1        1        2        --  
    
  大豆生长状况 
  - 优                    14       13       12       --
  - 良                    57       57       50       --
  - 普通                  23       23       27       --
  - 差                    5        5        8        --
  - 很差                  1        2        3        --   
    
  棉花生长状况 
  - 优                    9        10       10       --
  - 良                    45       46       47       --
  - 普通                  35       36       35       --
  - 差                    10       7        7        --
  - 很差                  1        1        1        --    --   
  
    
  稻米生长状况 
  - 优                    15       16       23       --
  - 良                    53       53       48       --
  - 普通                  25       24       23       --
  - 差                    5        5        4        --
  - 很差                  2        2        2        --      
     
  春麦生长状况 
  - 优                    10       10       15       --
  - 良                    60       62       56       --
  - 普通                  23       22       23       --
  - 差                    5        5        5        --
  - 很差                  2        1        1        
  
  
  玉米抽丝率              32       15       23       26
  大豆开花率              40       22       33       31
  大豆结荚率     　　　　 7        --       5        5
  棉花结铃率              57       42       57       62
  棉花现蕾率              19       11       16       19         
     
  稻米抽穗率　　　　　　　28       20       29       21
  冬麦收割率              66       58       62       65
  春麦抽穗率              91       74       87       64
(完)

        
    
 (编译 母红; 审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐