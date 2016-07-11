表格：截至7月10日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿7月11日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 07/10/16 07/03/16 07/10/15 五年均值 玉米生长状况 - 优 18 16 15 -- - 良 58 59 54 -- - 普通 19 20 22 -- - 差 4 4 7 -- - 很差 1 1 2 -- 大豆生长状况 - 优 14 13 12 -- - 良 57 57 50 -- - 普通 23 23 27 -- - 差 5 5 8 -- - 很差 1 2 3 -- 棉花生长状况 - 优 9 10 10 -- - 良 45 46 47 -- - 普通 35 36 35 -- - 差 10 7 7 -- - 很差 1 1 1 -- -- 稻米生长状况 - 优 15 16 23 -- - 良 53 53 48 -- - 普通 25 24 23 -- - 差 5 5 4 -- - 很差 2 2 2 -- 春麦生长状况 - 优 10 10 15 -- - 良 60 62 56 -- - 普通 23 22 23 -- - 差 5 5 5 -- - 很差 2 1 1 玉米抽丝率 32 15 23 26 大豆开花率 40 22 33 31 大豆结荚率 7 -- 5 5 棉花结铃率 57 42 57 62 棉花现蕾率 19 11 16 19 稻米抽穗率 28 20 29 21 冬麦收割率 66 58 62 65 春麦抽穗率 91 74 87 64 (完) (编译 母红; 审校 李军)