表格：截至10月16日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿10月17日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公 布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 10/16/16 10/09/16 10/16/15 五年均值 玉米生长状况 - 优 20 20 20 -- - 良 54 53 48 -- - 普通 19 19 22 -- - 差 5 6 7 -- - 很差 2 2 3 -- 棉花生长状况 - 优 9 9 8 -- - 良 38 39 38 -- - 普通 36 36 38 -- - 差 13 12 12 -- - 很差 4 4 4 -- 大豆生长状况 - 优 21 20 16 -- - 良 53 54 48 -- - 普通 19 19 25 -- - 差 5 5 8 -- - 很差 2 2 3 -- 冬麦种植率 72 59 73 73 冬麦出苗率 47 34 44 45 大豆收割率 62 44 73 63 玉米收割率 46 35 54 49 棉花收割率 30 22 28 27 稻米收割率 93 89 93 86 大豆落叶率 96 91 95 94 棉花结铃率 89 80 93 88(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)