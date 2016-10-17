表格：截至10月16日当周USDA美国作物生长报告摘要

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透华盛顿10月17日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公 布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 10/16/16 10/09/16 10/16/15 五年均值 玉米生长状况 - 优 20 20 20 -- - 良 54 53 48 -- - 普通 19 19 22 -- - 差 5 6 7 -- - 很差 2 2 3 -- 棉花生长状况 - 优 9 9 8 -- - 良 38 39 38 -- - 普通 36 36 38 -- - 差 13 12 12 -- - 很差 4 4 4 -- 大豆生长状况 - 优 21 20 16 -- - 良 53 54 48 -- - 普通 19 19 25 -- - 差 5 5 8 -- - 很差 2 2 3 -- 冬麦种植率 72 59 73 73 冬麦出苗率 47 34 44 45 大豆收割率 62 44 73 63 玉米收割率 46 35 54 49 棉花收割率 30 22 28 27 稻米收割率 93 89 93 86 大豆落叶率 96 91 95 94 棉花结铃率 89 80 93 88(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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