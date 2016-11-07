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货币新闻 | 2016年 11月 8日 星期二 05:14 BJT

表格：截至11月6日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿11月7日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           11/06/16  10/30/16  11/06/15   五年均值
    
    冬麦生长状况 
  - 优                    10       10       10        --
  - 良                    48       48       41       --  
  - 普通                  33       33       38       --  
  - 差                    7        7        9        --  
  - 很差                  2        2        2        -- 

    
  冬麦种植率　　　　　　　91       86       91       92       
  冬麦出苗率              79       70       78       78       
  大豆收割率        　　　93       87       94       91       
  玉米收割率　　　　　　　86       75       91       85       
  棉花收割率              56       46       56       60       (
完)  

        
    
 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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