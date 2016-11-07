表格：截至11月6日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿11月7日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/06/16 10/30/16 11/06/15 五年均值 冬麦生长状况 - 优 10 10 10 -- - 良 48 48 41 -- - 普通 33 33 38 -- - 差 7 7 9 -- - 很差 2 2 2 -- 冬麦种植率 91 86 91 92 冬麦出苗率 79 70 78 78 大豆收割率 93 87 94 91 玉米收割率 86 75 91 85 棉花收割率 56 46 56 60 ( 完) (编译 李军; 审校 利棣儿)