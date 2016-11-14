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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 05:06 BJT

表格：截至11月13日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿11月14日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公
布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           11/13/16  11/06/16  11/13/15   五年均值
    
    冬麦生长状况 
  - 优                    10       10       11       --
  - 良                    49       48       41       --  
  - 普通                  32       33       38       --  
  - 差                    7        7        8        --  
  - 很差                  2        2        2        -- 
    
  大豆收割率        　　　97       93       97       95
  玉米收割率　　　　　　　93       86       95       92
  棉花收割率              61       56       62       69
  冬麦种植率　　　　　　　94       91       93       95
  冬麦出苗率              84       79       85       84(完)  

        
    
 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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