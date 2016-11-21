重发-表格：截至11月20日当周USDA美国作物生长报告摘要

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(重发以调整格式) 路透华盛顿11月21日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公 布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/20/16 11/13/16 11/20/15 五年均值 冬麦生长状况 - 优 11 10 11 -- - 良 47 49 42 -- - 普通 32 32 37 -- - 差 8 7 8 -- - 很差 2 2 2 -- 冬麦种植率 97 94 95 99 冬麦出苗率 89 84 89 88 玉米收割率 97 93 97 96 棉花收割率 67 61 68 77(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。