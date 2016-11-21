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货币新闻 | 2016年 11月 22日 星期二 06:08 BJT

重发-表格：截至11月20日当周USDA美国作物生长报告摘要

(重发以调整格式)
    路透华盛顿11月21日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公
布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           11/20/16  11/13/16  11/20/15   五年均值
    
    冬麦生长状况 
    
  - 优                    11       10       11       --
  - 良                    47       49       42       --  
  - 普通                  32       32       37       --  
  - 差                    8        7        8        --  
  - 很差                  2        2        2        -- 
    
  冬麦种植率　　　　　　　97       94       95       99
  冬麦出苗率              89       84       89       88
  玉米收割率　　　　　　　97       93       97       96  
  棉花收割率              67       61       68       77(完)  

        
    
 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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