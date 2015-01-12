焦点：面对油价大跌 美国能源业的苦日子还要熬多久？

分析：法国大选未飞出黑天鹅 浇熄欧元政治风险相关交投热情
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
路透纽约1月12日 - 油价长达六个月的跌势，令美国能源企业股票市值蒸发近四分之一，投资者不禁想问，这个行业受到的折磨是否已经足够，现在适不适合赶在本月稍晚进入财报季之前重新入手。
S&P 1500能源行业指数.SPCOME过去一个月上涨逾4%，说明很多人认为市场已经反映完油价重挫的影响。6月以来油价大跌过半，跌破每桶50美元。
然而从年初以来，多数能源股已回吐一些涨幅，透露出市场的不安心理，担心可能还会爆出某些意外利空，上个月的反弹恐难持续。
进一步仔细分析估值，以及在大型企业公布第四季财报前，对一些小企业的采访发现，确实有理由感到紧张。
一些小型油企指出，油价大跌的直接冲击，比多数人预期的更快更重。
“情况变化比我设想的要快多了，”钻探业者Orion Drilling销售经理Greg Doramus称，这家公司出租16套钻探设备。他还谈到租金下降，最后一刻取消订单、以及消费者租赁协议毁约等现象。一般认为，由于对冲和签订长期合约等作法，多数能源企业要到今年才会开始完全感受到油价下跌的冲击。
在从德克萨斯到北达科他的石油业内人士看来，痛苦影响的范围已经在扩大。
“我们的业务减少，”小型石油货运公司Fandango Logistics的总裁Adam Marriott说。他透露，公司的货运量自去年6月以来已经减少了一半，当时油价在每桶100美元以上，他公司的业务也在全力运转。
较大的公司也感受到了痛苦。
上周，美国领先的开采承包商Helmerich & Payne (HP.N)反映，它的高科技钻采设备租金较前季下跌了10%，导致公司股价挫跌5%。
**获利预估调降与股价涨势脱钩**
能源股近期反弹，与华尔街机构大幅调降能源企业获利预估的趋势明显脱钩，这也说明能源板块股价自去年6月以来重挫24%，或许并没有充分反映现实的糟糕境况。
汤森路透数据显示，过去30天里，华尔街券商将第四季能源企业的获利预估大幅调降了逾7%。他们现在预测标普500成份股中的能源企业第四季获利料下降20.7%，当前季度料下降36.1%。
据汤森路透数据，标普500能源类股.SPINY基于未来12个月获利预估计算的市盈率(本益比)约为17，高于整体标普500指数.SP500的16.3，也高于根据已公布业绩计算的能源行业整体水平12.5。这意味着投资者要么押注分析师并不看好的油价反弹，要么就是企业业绩出炉后会令投资者感到失望。
然而有几只个股在过去一个月中已经上扬，一个突出的例子就是Penn VirginiaPVA.N。这家油气勘探和生产企业的股价飙升近30%，即便分析师将其获利预估大砍超过三分之一。
在短期内出现如此大涨幅的部分原因可能是“轧空行情”，即空头被迫在股价开始上涨时买入以降低损失。
不过部分分析师也表示，不少个股在大跌后已经显现不错的投资价值。
“如果你还没有任何曝险，现在就是介入的好机会，”Wells Fargo Advisors资深股票策略师Scott Wren在年初时表示。
赞同买入能源类股的分析师建议关注规模较大的高派息企业，诸如艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)或雪佛龙(Chevron)(CVX.N)。这两家公司在油价下跌的六个月中表现均好于整体行业，同期Chesapeake Energy(CHH.N)或Halliburton(HAL.N)的市值则缩水了三分之一以上。
市场认为较小的企业风险更高，其中油田服务公司还面临着油气勘探和生产企业削减支出的风险。(完)
(编译 王丽鑫/白云/徐文焰；审校 蔡美珍/张若琪/艾茂林)
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