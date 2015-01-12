焦点：面对油价大跌 美国能源业的苦日子还要熬多久？

路透纽约1月12日 - 油价长达六个月的跌势，令美国能源企业股票市值蒸发近四分之一，投资者不禁想问，这个行业受到的折磨是否已经足够，现在适不适合赶在本月稍晚进入财报季之前重新入手。

S&P 1500能源行业指数.SPCOME过去一个月上涨逾4%，说明很多人认为市场已经反映完油价重挫的影响。6月以来油价大跌过半，跌破每桶50美元。

然而从年初以来，多数能源股已回吐一些涨幅，透露出市场的不安心理，担心可能还会爆出某些意外利空，上个月的反弹恐难持续。

进一步仔细分析估值，以及在大型企业公布第四季财报前，对一些小企业的采访发现，确实有理由感到紧张。

一些小型油企指出，油价大跌的直接冲击，比多数人预期的更快更重。

“情况变化比我设想的要快多了，”钻探业者Orion Drilling销售经理Greg Doramus称，这家公司出租16套钻探设备。他还谈到租金下降，最后一刻取消订单、以及消费者租赁协议毁约等现象。一般认为，由于对冲和签订长期合约等作法，多数能源企业要到今年才会开始完全感受到油价下跌的冲击。

在从德克萨斯到北达科他的石油业内人士看来，痛苦影响的范围已经在扩大。

“我们的业务减少，”小型石油货运公司Fandango Logistics的总裁Adam Marriott说。他透露，公司的货运量自去年6月以来已经减少了一半，当时油价在每桶100美元以上，他公司的业务也在全力运转。

较大的公司也感受到了痛苦。

上周，美国领先的开采承包商Helmerich & Payne (HP.N)反映，它的高科技钻采设备租金较前季下跌了10%，导致公司股价挫跌5%。

**获利预估调降与股价涨势脱钩**

能源股近期反弹，与华尔街机构大幅调降能源企业获利预估的趋势明显脱钩，这也说明能源板块股价自去年6月以来重挫24%，或许并没有充分反映现实的糟糕境况。

汤森路透数据显示，过去30天里，华尔街券商将第四季能源企业的获利预估大幅调降了逾7%。他们现在预测标普500成份股中的能源企业第四季获利料下降20.7%，当前季度料下降36.1%。

据汤森路透数据，标普500能源类股.SPINY基于未来12个月获利预估计算的市盈率(本益比)约为17，高于整体标普500指数.SP500的16.3，也高于根据已公布业绩计算的能源行业整体水平12.5。这意味着投资者要么押注分析师并不看好的油价反弹，要么就是企业业绩出炉后会令投资者感到失望。

然而有几只个股在过去一个月中已经上扬，一个突出的例子就是Penn VirginiaPVA.N。这家油气勘探和生产企业的股价飙升近30%，即便分析师将其获利预估大砍超过三分之一。

在短期内出现如此大涨幅的部分原因可能是“轧空行情”，即空头被迫在股价开始上涨时买入以降低损失。

不过部分分析师也表示，不少个股在大跌后已经显现不错的投资价值。

“如果你还没有任何曝险，现在就是介入的好机会，”Wells Fargo Advisors资深股票策略师Scott Wren在年初时表示。

赞同买入能源类股的分析师建议关注规模较大的高派息企业，诸如艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)或雪佛龙(Chevron)(CVX.N)。这两家公司在油价下跌的六个月中表现均好于整体行业，同期Chesapeake Energy(CHH.N)或Halliburton(HAL.N)的市值则缩水了三分之一以上。

市场认为较小的企业风险更高，其中油田服务公司还面临着油气勘探和生产企业削减支出的风险。(完)

(编译 王丽鑫/白云/徐文焰；审校 蔡美珍/张若琪/艾茂林)

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