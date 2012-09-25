美国原油因经济忧虑下跌 伊朗局势紧张带动布兰特原油上涨

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
* 奥巴马称美国"将竭尽所能"阻止伊朗取得核武
* 伊朗成功试验防空系统,令原油的忧虑溢价上升
* 费城联储总裁称刺激措施的帮助不大
路透纽约9月25日电---布兰特原油期货周二在震荡交投中上涨,因伊朗的紧张局势不断升级,巩固了地缘政治忧虑溢价,但对全球经济增长的忧虑限制了油价升幅,且打压美国原油价格.
布兰特原油和美国原油期货早盘上升,因美国和伊朗的紧张关系加剧.
"美国总统奥巴马对伊朗的态度更强硬,而伊朗测试导弹,再次为原油带来地缘政治忧虑溢价,"在芝加哥的Price Futures Group的分析师Phil Flynn说.
欧元兑美元上涨,也支撑原油期货.报告显示美国9月消费者信心改善及7月房价上升.
布兰特原油早盘升势在50天移动均线切入位111.43美元高出仅0.04美元就止步不前,50天移动均线备受交易商关注.布兰特原油未能上探200天移动均线切入位111.94美元,此为另一倍受关注的技术水平.
11月布兰特原油期货升0.64美元,结算价报每桶110.45美元,交投区间介於109.44-111.47美元.
美国11月原油期货跌0.56美元,结算价报91.37美元,盘中触及93.20美元.
盘後1928 GMT,美国原油下滑至91.08美元,略高於周一低位91.06美元,尚未威胁到上周四的低位90.66美元,後者为8月初来的最位.
路透访问分析师的调查显示,料最新一周美国原油库存增加.
收盘後,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存增加33.5万桶; 汽油库存增加11.2万桶,馏分油库存减少48.3万桶.
美国取暖油小升约0.01美元,RBOB汽油升约0.05美元,或1.7%,近月10月合约将在周五到期.
费城联邦储备银行总裁普洛瑟称反对美联储最新推出的刺激举措;增加货币政策宽松度既不合适,也不可能有效.他说,第三轮量化宽松的潜在成本超过了可能出现的"微薄"裨益.
美国总统奥巴马在联合国讲话时表示,美国将"竭尽所能"阻止伊朗取得核武,并指责伊朗扶助维持叙利亚的独裁政权.
伊朗的Press TV周一称,伊朗成功测试该国制造的防空系统,增加区内的不确定性.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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