NYMEX原油期货结束五日跌势收升

路透纽约2月3日电---美国原油期货周五上涨,结束五天跌势,因美国1月就业岗位意外增加,此为近期经济改善迹象的最新凭证,该报告亦提振了接下来油需求将上升的希望.

伊朗最高领导人哈梅尼周五在国家电视台直播的讲话中,就石油禁运发出警告,称伊朗将在"适当的时间"进行报复.消息刺激油价在早盘上涨,良好的经济前景扩大油价的升幅.

尽管今日油价上升,本周油价收跌,受累於本周中公布的库存数据,该报告显示原油库存增幅高於预期,汽油库存意外大幅增加.

取暖油期货跑赢其他能源商品,近月3月合约收在11周高位,因库存连续第六周下降.

汽油需求疲弱本周拉低RBOB汽油期货,但今日收高.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加24.3万个(路透调查预估为增加15万个),增幅为2011年4月以来最大,12月修正为增加20.3万个(前值为增加20万个);失业率为8.3%,为2009年2月以来最低(路透调查预估为8.5%),12月为8.5%.

交易商也在关注中东情势.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油上扬1.48美元,或1.54%,结算价报每桶97.84美元,本周近月原油期货下滑1.72美元或1.73%,在上周上涨後本周走软.

伦敦ICE布兰特原油期货收报114.58美元,上涨2.51美元或2.24%,今日结算价为11月8月报115美元以来最高.本周上涨3.12美元,或2.8%,连涨两周.

布兰特原油期货较美国原油期货的升水扩大至16.74美元,周四报15.71美元,收盘前,该升水一度报17美元,为11月9日来最宽.

NYMEX-3月取暖油期货收报每加仑3.1144美元,升6.15美分或2.01%,为11月16日来最高结算价,本周该合约涨4.4美分或1.43%.

NYMEX-3月汽油期货收报2.9144美元,涨4.55美分或1.59%,为1月27日来最高结算价.本周该合约小跌1.24美分或0.42%.

--编译/审校 利棣儿/李军

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