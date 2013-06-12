美国原油期货跌破95美元 因库存增加且忧心经济刺激力道

路透东京6月12日 - 美国原油期货周三下跌约0.5%，为连续第三天下跌，市场担心如果主要央行克制其刺激举措的承诺，恐怕会冲击石油需求，且此前数据显示美国原油库存意外增加。

0017GMT，纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货下跌0.55美元，至每桶94.86美元，周二结算价下跌0.39美元至95.38美元。

周五时曾触及三周高位96.39美元，但之后因美国经济复苏欠缺明显的迹象，令油价承压。

布兰特原油期货周二结算价下跌0.99美元至每桶102.96美元。

美国石油协会(API)周二公布，6月7日止当周原油库存大幅增加900万桶，路透调查分析师预估为减少70万桶，因进口较少。

美国能源资料协会(EIA)周二发布报告称，发展中国家4月的石油需求量首次超过了发达国家，进一步表明亚洲经济快速增长扭转了石油贸易格局并加剧了资源竞争。

EIA周二另称，预期热带风暴对墨西哥湾石油和天然气生产造成的损失将甚于2012年。

日本央行总裁黑田东彦表示，如果未来借款成本再次飙升，央行将会考虑新举措来安定市场。但央行周二未推出新举措，指称债市已经稳定下来。

石油输出国组织(OPEC)预估2013年全年全球石油日需求增幅为78万桶，略低于上个月预估的79万桶。

OPEC指出，由于经济复苏和季节性消费增加，目前到2013年年底前，全球石油需求增速将较上半年快。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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