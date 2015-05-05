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国际财经 | 2015年 5月 6日 星期三 07:25 BJT

调查：美国原油库存料连续第17周刷新纪录高点

路透5月5日 - 路透调查周二显示，美国5月1日当周商业原油库存可

能连续第17周触及纪录高位。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布一周库存报告之

前，路透访问的八名分析师结果显示，上周原油库存料增加150万桶。

API于周二2030GMT公布了库存数据，EIA将在周三1430GMT公布报告。

EIA上周公布的数据显示，4月24日当周原油库存上升19

0万桶至4.91亿桶。

调查显示，上周炼厂产能利用率可能较此前一周的91.3%上升0.5个百

分点。

上周包含取暖油和柴油的馏分油库存预计减少10万桶，而汽油库存则

可能增加了90万桶。

本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高

值或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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