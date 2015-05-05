调查：美国原油库存料连续第17周刷新纪录高点

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月5日 - 路透调查周二显示，美国5月1日当周商业原油库存可
能连续第17周触及纪录高位。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布一周库存报告之
前，路透访问的八名分析师结果显示，上周原油库存料增加150万桶。
API于周二2030GMT公布了库存数据，EIA将在周三1430GMT公布报告。
EIA上周公布的数据显示，4月24日当周原油库存上升19
0万桶至4.91亿桶。
调查显示，上周炼厂产能利用率可能较此前一周的91.3%上升0.5个百
分点。
上周包含取暖油和柴油的馏分油库存预计减少10万桶，而汽油库存则
可能增加了90万桶。
本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高
值或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完)
(编译 徐文焰；审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。