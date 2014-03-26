美国原油涨1美元升穿每桶100美元

* EIA称上周美国原油库存增加660万桶

* EIA称库欣原油库存减少130万桶

路透纽约3月26日 -美国原油周三上涨逾1美元，因美国原油期货交割地库欣的原油库存连续第八周减少，而布兰特原油持稳，受尼日利亚和利比亚供应受扰和俄罗斯吞并克里米亚的紧张局势支撑。

5月布兰特原油到期，录得0.04美元升幅，收报每桶107.03美元。美国原油上涨1.07美元，收报每桶100.26美元。

美国能源资料协会(EIA)表示，俄克拉荷马州库欣的原油库存连续第八周减少。库欣是美国原油期货交割地。

美国石油协会(API)周二公布上周库欣原油库存下降130万桶，降幅多于预期，且库欣原油库存减少的消息盖过了上周美国原油库存增加660万桶，多于预期的影响。

美国原油在收市前大涨，直逼200日移动均线切入位100.39美元。

布兰特原油较美国原油溢价收窄超过1美元，收报6.77美元，周二尾盘报7.80美元，周三日高报8.03美元。

美国和欧盟周三同意一起准备可能对俄罗斯实施包括能源在内的更严厉的经济制裁，且将欧洲对俄罗斯天然气供应的依赖度降低。

皇家荷兰/壳牌石油集团周二公布尼日利亚费卡多斯(Forcados)港口的原油出口遭遇不可抗力，因盗油行动导致一输油管道泄漏。在一大型利比亚油田关闭后，利比亚原油日供应量下降约8万桶，至约15万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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