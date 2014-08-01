（更正）美国原油跌穿100美元 因一堪萨斯州炼厂关闭

(更正：因英文原文有误，正文第五段应为“日低在97.60”，而非“日低在97.95”)

路透纽约7月31日 - 美国原油周四大跌超过2美元，跌至每桶98美元以下，为3月来最低位，因一堪萨斯州炼厂可能长时间关闭，而布兰特原油也下滑，因迹象显示石油输出国组织(OPEC)原油产量强劲。

CVR Refining (CVRR.N)表示，公司在堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂周二因汽油相关单位着火后，炼厂可能关闭至少四个星期。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的主要消费者。

油价稍早下跌，此路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月产出较6月增加，令对北非和中东局势动荡可能降低全球原油供应的忧虑得到缓解。

9月布兰特原油<LCOc1收低0.49美元，报每桶106.02美元。布兰特原油在7月下降5.6%，录得2013年4月来最大的月度跌幅。

9月美国原油CLc1收跌2.10美元，报每桶98.17美元。日低在97.60美元，此为3月中来最低。美国原油在7月下跌约7%，为2012年5月来最大的月度跌幅。

在夏季驾驶季节之际，美国汽油库存不断增加，使人担心美国需求前景。

在欧洲，交易商关注俄罗斯原油出口的影响。

俄罗斯第二大油公司Lukoil(LKOH.MM)的主管表示，西方对俄实施的制裁将可能令该公司不得不降低其投资计划。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。