美国原油期货周四上扬1%

* 美国汽油期货急升1.6%，跟随美国原油期货涨势

* 法国炼厂工人罢工导致第四家炼厂被关闭

路透纽约12月19日 -美国原油期货周四攀升1%，因美国炼厂为了满足强劲的馏分油出口需求而扩大原油买需，另外，交易商为回补空头头寸买入原油期货。

法国工人罢工导致第四家道达尔(TOTF.PA)炼油厂周四被迫关闭，该炼厂的日产能为70万桶，提振欧洲对海外馏分油的进口需求。

美国汽油期货攀升1.6%。

由于馏分油出口市场欣欣向荣，美国墨西哥湾炼厂开足马力加工原油。美国能源资料协会(EIA)周三公布的库存数据显示，上周美国馏分油库存意外大幅减少。美国石油协会(API)周四公布的数据显示，11月美国对石油产品的需求升至六年最高，出口量增至史上同期最高。

今日市场成交清淡。

经纪商称，今日尾盘市场突破关键技术位，引发止损盘，迫使交易商在价格攀升前纷纷买回原油合约。

美国1月原油期货升穿200日移动均线切入位98.78美元，为一周来首次，突破了很多交易商所持头寸价位98.75美元。

由于交易商回补空头，该合约继续上行逾1美元，触及99.17美元的高位，后回吐涨幅，收盘时上扬0.97美元，报每桶98.77美元。美国2月原油期货上扬0.98美元，结算价报每桶99.04美元。

美国RBOB汽油期货收高1.6%，报每加仑2.7401美元，结算价创一个月新高。

布兰特原油期货收涨0.66美元，报每桶110.29美元。

美国原油与布兰特原油价差收窄，收盘报每桶11.25美元，周三收报11.57美元，稍早一度走阔至12.16美元。

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数为37.9万人，远高于市场预估的33.4万人，前周续请失业金人数为288.4万人，市场预估为278.0万人，初请失业金人数四周均值为34.4万人。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)

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