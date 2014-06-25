美国原油小幅走高 布兰特原油下跌

路透纽约6月25日 - 美国原油周三小幅上升，之前美国政府决定容许出口最低炼化的凝析油，而布兰特原油下跌，因对伊拉克供应减少的担忧缓解。

美国原油扭转之前两日下跌的頽势，之前美国联邦政府官员批准出口最低炼化的凝析油，轻微放宽实施40年的美国原油出口禁令。

美国原油的涨势失去部份动能，之前美国能源资料协会(EIA)公布弱于预期的原油库存数据，直指美国原油需求增长可能下滑，且交易商等待摸清楚放宽那些美国凝析油出口规定对油市到底意味着什么。

布兰特原油期货LCOc1收低0.46美元，收报每桶114.00美元，因对伊拉克暴力冲突将降低原油出口的忧虑似乎消退。

美国原油期货CLc1收涨0.47美元，收报每桶106.50美元，早盘触及107.50美元，因市场对美国出口凝析油的消息作反应。

布兰特较美国原油价差收窄，收报7.50美元，上周走宽至9.01美元。

美国商务部发言人向路透证实，美国官员已告诉能源公司，如果经过最低炼化，他们可以出口各种凝析油，但该发言人表示，美国原油出口“政策没有改变”。

分析师说，美国容许更多凝析油出口可扶助收紧美国国内市场供应，带动油价上升。

但美国原油缩减升幅，之前EIA称，美国一周原油库存增加174万桶，至3.8809亿桶，预估为减少160万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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