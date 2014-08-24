美国原油期货走低 本周连跌第五周

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月22日 - 美国原油期货周五走低，本周连跌第五周，而布兰特原油期货仍然承压，因为美元走强且供应充裕，俄乌间的紧张关系进一步升级未能提振油价。
在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。
“你可能认为俄乌紧张关系升级可能会推高油价，但市场可能并不太关心俄罗斯的问题，因到目前为止，并未出现任何供应受扰的情况，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
美国10月原油期货CLc1收跌0.31美元，报每桶93.65美元，稍早下跌超过1美元，至92.92美元。该合约周四跌至1月来最低92.50美元。
该合约本周收跌3.9%，连跌第五周，为去年11月以来最长跌势。
布兰特原油期货LCOc1回落0.34美元，收报每桶102.29美元，本周连跌第二周。在过去九周中，布兰特原油期货有六周收跌，从6月触及的115美元之上的高位回落。
交易商和分析师表示，最近一周库欣库存增加的消息周五拖累原油期价走低。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，最近一周，库欣原油库存增加180万桶，至2,020万桶，为一个月来库存首次超过2,000万桶。
布兰特原油市场出现期货溢价。ICE布兰特原油期货也出现相同的走势，10月合约较11月合约贴水LCOc1-LCOc2为0.78美元。
海外石油产量增加可能也缓解了对供应的担忧。利比亚石油产量持续增加，之前该国东部的多个港口重开。在关闭一年后，该国最大的石油出口港Es Sider已开始装载第二艘油轮。
尽管北方的伊斯兰国武装分子发生叛乱，伊拉克的石油出口仍接近创纪录水平。
美元周五走强，逼近年内峰值，这也重压油价。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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