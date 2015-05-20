油价因美国原油库存减少而上涨 但供应过剩仍困扰市场

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月20日 - 油价周三反弹，美国原油结束五日连跌，因数据显示最新一周原油库存再次减少，但原油供应过剩情况仍十分严重，且担心美元走强，油价涨幅受限。
美国能源资料协会(EIA)称，最新一周美国原油减少近270万桶，为连续第三周减少，因炼厂增加产出。汽油和馏分油库存也减少。
尽管EIA公布的原油库存减幅为分析师预期减幅的近三倍，但仅为美国石油协会(API)周二公布的520万桶降幅的约一半，使部份油市多头投资者失望。
“库存报告至多可以说相当中性，因在利空的总体库存状况下，周度库存数据温和利多，”WTRG Economics能源分析师James L. Williams说。
他表示，库存“在相当好的水平”，较上年同期高出大约9,000万桶，炼厂开工率仅小升，在92%以上。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日发布的最新会议记录显示，多位联储官员在4月会议上认为，6月升息的时机可能不成熟，通胀上升被就业市场状况转弱，以及数据走疲所抵消。[US-FED-CMN]会议记录发布前，美元升至两周高位。
美国原油收升0.99美元，或1.7%，报每桶58.98美元。
布兰特原油收高1.01美元，或1.6%，报每桶65.03美元。
油价周三反弹，部份因为亚洲经济数据强劲。日本1-3月当季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.4%，高于路透调查预估的增长1.5%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。