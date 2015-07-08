美国原油期货跌逾1% 因库存意外增加

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月8日 - 美国原油期货周三下挫逾1%，此前公布上周库存意外增加，而汽油期货上扬，因投资人押注夏季驾车出游高峰期间燃油需求强劲。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周原油、汽油和馏分油库存均增加，这令市场人士感到意外，昨日美国石油协会(API)公布原油库存减少100万桶，路透访查的分析师原本预计库存减少70万桶。
“7月初原油库存不应该增加的。库存数据令宏观因素引发的抛盘增加，并可能令跌势恶化。”能源商品经纪公司Powerhouse执行副总裁David Thompson表示。
本周稍早，油价挫至三个月低点，因投资人担心希腊债务危机和中国股市重挫对全球经济和燃油需求的影响。
美国原油期货CLc1结算价报每桶51.65美元，跌0.68美元或1.3%，周二触及4月8日来最低的50.58美元。
布兰特原油期货LCOc1收高0.20美元或0.4%，报每桶57.05美元，连续第二日同美国原油跌势相反。
汽油期货表现突出，上扬2.5%，汽油裂解价差触及三个月高位，因美国原油期货下跌。
中国股市周三再次大跌，此前监管机构警告投资者处于恐慌之中。许多公司为了避免股价大跌纷纷停牌，市场出现冻结迹象。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。