路透调查：美国上周原油库存料下降 汽油库存料增加

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月28日 - 周二公布的路透调查结果显示，美国7月24日止当周
的商业原油库存可能下降。
受访的七名分析师平均预期，上周美国原油库存降幅略低于20万桶。
此调查是在美国石油协会(API)和美国能源部下属的美国能源资料协会(EI
A)公布一周库存报告前进行的。
EIA的数据显示，7月17日当周上周美国原油库存增加250万桶至4.638
9亿桶，较五年来这个星期的季节性均值高出逾1亿桶。分析师原先预期为
减少230万桶。
路透调查显示，上周汽油库存料增加50万桶。包括柴油和取暖油在内
的馏分油库存料增加约150万桶。
“馏分油库存还应显示上升，因产出异常强劲，且需求增幅一直有限
，尤其是相比汽油用量，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbu
sch表示。
炼厂产能利用率预计下降0.2个百分点，之前一周为95.5%。
Thomson Reuters Oil Research & Forecasts数据显示，海运原油进
口料为3,400万桶，较上周EIA数据下降14.3%。
路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高
值或最低值多于一个，则仅剔除一个。
路透调查公布后发布的API数据显示，截至7月24日该周，美国原油库
存减少190万桶，至4.62亿桶；馏分油库存增加430万桶。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。