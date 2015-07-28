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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 07:44 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下降 汽油库存料增加

路透7月28日 - 周二公布的路透调查结果显示，美国7月24日止当周

的商业原油库存可能下降。

受访的七名分析师平均预期，上周美国原油库存降幅略低于20万桶。

此调查是在美国石油协会(API)和美国能源部下属的美国能源资料协会(EI

A)公布一周库存报告前进行的。

EIA的数据显示，7月17日当周上周美国原油库存增加250万桶至4.638

9亿桶，较五年来这个星期的季节性均值高出逾1亿桶。分析师原先预期为

减少230万桶。

路透调查显示，上周汽油库存料增加50万桶。包括柴油和取暖油在内

的馏分油库存料增加约150万桶。

“馏分油库存还应显示上升，因产出异常强劲，且需求增幅一直有限

，尤其是相比汽油用量，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbu

sch表示。

炼厂产能利用率预计下降0.2个百分点，之前一周为95.5%。

Thomson Reuters Oil Research & Forecasts数据显示，海运原油进

口料为3,400万桶，较上周EIA数据下降14.3%。

路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高

值或最低值多于一个，则仅剔除一个。

路透调查公布后发布的API数据显示，截至7月24日该周，美国原油库

存减少190万桶，至4.62亿桶；馏分油库存增加430万桶。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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