美国原油进口迅猛的背后：衍生品走势失真还是页岩油没落？

路透纽约1月21日 - 有越来越多的分析师和实货交易商称，纽约和伦敦的石油期货市场正在向现实世界发出一个危险的误导信号：美国想要更多的油。

石油衍生品交易员将美国指标西德克萨斯中质油(WTI)价格推至较全球指标布兰特原油出现升水，为2010年页岩油热潮兴起以来首次，这波涨势始于美国突然取消石油出口禁令，有产油商称，禁令的取消迫使他们以低于市价的价格出售国内石油。

目前直到2017年8月的每档期货合约均为WTI较布兰特油价升水，升水的出现，使得美国进口轻质低硫原油变得更加合算，这可是多年来首次出现的情况。未来几周，每天都会有装载着多达50万桶挪威和尼日利亚原油的船舶将抵达美国港口。

虽然经济效益方面或许说得通，但美国国内原油现货市场的一些交易商担心，这将为今年春季油价可能出现进一步下挫走势播下种子。

他们指出，主导全球期货市场的对冲基金和投机客高估了美国取消原油出口禁令和国内页岩油产量减少的影响，并忽视了油价价差已促使大量进口船货涌入美国市场的事实。

他们还警告称，第二季将可能成为决定性时刻，因为届时在许多美国炼厂暂时停产之际将有更多的进口原油到货。美国中西部地区春季设备维护检修活动料特别密集，当地往往会累积过剩原油。

“价差显示我们‘需要’原油，但美国真正需要多少原油呢？”美国一位实货原油交易员表示，“随着原油进口及形势变化，原油会将会过度充裕。”

本周已经开始出现仓位轧平情况。3月布兰特和美国原油价差周三收在0.47美元，低于周五所及1.45美元的五年半高位。12月初出口禁令解除前，近月价差为约负3美元。

巴克莱分析师上周警告称，随着国内库存增长，美国原油较布兰特原油贴水第二季可能跌至多达每桶2美元。

可以肯定的是，多数交易员都认为这个问题是短期错位，不是长期前景。

多数人预计，随着国内产量进一步下降，及需求保持强劲，同时全球产出增长，而中国经济低迷，未来几年多数时候，美国原油与布兰特原油将处于平价或溢价水准。

**出口**

报价倒挂有几个其他解释。

比如，美国原油产量降幅可能比当前估算数据所反映的水准更快，从而令市场收紧。多数可靠的产出数据都滞后几个月。上周公布的11月北达科他州产量显示，产量连续第二个月增长，尽管美国政府一再预估为下降。

但这一解释似乎与油价走势不符，今年迄今油价已经跌逾25%，因担心供应过剩形势不但没有改善，反而恶化。

新泽西自营交易商Aquivia LLC交易员暨分析师Clayton Vernon称，WTI较布兰特油价的升水“完全不搭调”，如果美国石油产出不下降，这种局面将需要反转。

另一种解释是，出口已迅速展开，提高了美国原油国内价格、拉高与布兰特原油间价差，加剧全球市场份额争夺战。

这种说法似乎也值得怀疑。因为自从美国国会去年12月中旬解除石油出口禁令以来，只有两小批美国原油出口海外。

这些船货也可能是导致市况脱钩的一部分原因。多数交易员称，在当前价位下，选择出口欧洲而不是国内出售根本毫无意义。但一些公司可能就是急于展示他们要利用这一开放的窗口，改变市场格局。

**关注库欣库存**

现货交易商最大的担忧是在美国最大储油枢纽--俄克拉荷马州的库欣。美国能源资料协会(EIA)的数据显示，这里的原油库存已升至纪录高位，仅较理论上限低900万桶，如果再将这一差额填满，则可能引发已下跌18个月的油价进一步挫跌。

“经历过连续10周的库存增长后，我们都清楚在走怎样的路。3月份似乎是很好的试金石，”休士顿Mobius Risk Group研究及分析副总裁John Saucer称。

BP (BP.L)位于印第安纳州Whiting的25万桶/日原油设施定于3月初进行为期两周的检修工作，这将可能进一步加剧库欣的库存增长情况。(完)