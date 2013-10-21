美国原油期货跌穿100美元 同布兰特原油期货价差扩大

* 截至10月11日该周美国原油库存增幅大于预期－EIA

* EIA数据显示库欣原油库存逾三个月内首次增加

路透纽约10月21日 - 美国原油价格周一下挫，自7月来首次跌穿100美元，其同布兰特原油期货价差也触及六个月最大，因中西部库存开始增加。

季节性炼厂维护以及库欣(美国原油期货合约交割地)附近输油管变动扶助扭转了库存几个月的跌势，这令过去两周油市结构发生巨大转变。

现在，交易商预计的是短期内可能出现库存过剩，而不是库存紧张，至少在维护的炼厂开始恢复生产前会是这样。美国能源资料协会(EIA)在推迟发布的10月11日库存数据中证实，库欣库存14周内首次增加，而业内数据显示之后库存继续下降。

12月布兰特原油期货较美国原油期货溢价大涨1.30美元，至逾10美元的4月来最宽。12月美国原油期货也降至较1月期货贴水，显示短期石油供应过剩。

11月美国原油期货周二收盘时将到期，该合约跌1.59美元，报每桶99.22美元，12月布兰特原油期货仅小跌0.30美元，报109.64美元。

美国12月原油期货跌1.43美元，报99.68美元，12月/1月原油价差跌25美分，报-13美分，为6月来首次出现逆价差。

EIA公布，10月11日该周美国原油库存增加400万桶，库欣库存在连跌14周后首次增加36.6万桶。

全球供应减少支撑布兰特原油期货。利比亚原油生产大跌，尼日利亚原油生产也不断受到偷盗打击。

投资人现密切关注周二1230GMT美国将发布的9月非农就业报告。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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