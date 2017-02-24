分析：贸易商出售昂贵的美国库存原油 因持油待售已无利可图

路透纽约/休斯顿2月24日 - 贸易商正在拧开昂贵的美国原油储油槽的阀门，因为现在油价走强，把原油存起来待售已无利可图，而且全球产量下降也带来了出口机会。

这可能标志着在油市价格战和全球供应过剩下持续两年的原油贸易模式已进入尾声。这也是全球最大石油出口国希望见到的；他们去年达成历史性的减产协议，要共同努力终结供应过剩局面。

从休斯顿到路易斯安那，再到墨西哥湾的海上储油，贸易商们纷纷开启储油槽阀门，把库存油拿出来出售。因为近月原油期约价格上涨，侵蚀了持油待售的利润。

当然，出售库存原油的行动迄今只小幅削减了美国创纪录的库存水平。但如果即期油价继续走强，那么将会有更多库存原油流出。

“眼下，贸易商没有动力(储存原油)，”投资研究机构晨星(Morningstar)原油和成品油研究主管Sandy Fielden说道。

“不会发生蜂拥而出的情况，但库存水平将出现下降。将要发生的是，部分库存将流向炼厂，但也有相当一部分将出口。”

要想通过持有原油赚钱，未来几个月原油的价差需要达到一定水平，才能足够支付租赁存储空间以及借钱购买原油的成本。在过去的两年里，随着价差扩大，美国的贸易商纷纷利用这个机会。

去年11月石油输出国组织(OPEC)以及部分非OPEC产油国达成减产协议，自那以来，美国指标原油期货月合约与次月合约之间的正价差已从每桶0.95美元缩窄到了0.26美元之低。

贸易商称，这一价差已不足以弥补愈加高昂的储存花费。

在休斯敦地区，2015年成本在每桶1.2美元时贸易商曾大举存油，如今再储油已无利可图。

在路易斯安那海上油港，贸易商称石油库存减少也反应出储油成本增加。

该港口石油远期合约存储费用已经降至每桶0.4美元左右，一个月内下降了一半左右，依旧是本月和下个月原油价差的一倍。

最昂贵的储油方式之一便是存放于海上油罐。2015-2016年间石油库存大肆增加期间，甚至也是有利可图。

据ClipperData数据，目前海上储油也正在减少，上周美国墨西哥湾海上油储从一个月的3,500万桶降至2,600万。

并不是那些所有的原油都打算存放于海上油罐，其中有的可能只是在等待卸载。

美国规模最大、通常成本也最低的石油储存地在俄克拉荷马州的库欣，这也是全球两大指标原油期货之一的西德克萨斯中质油(WTI)期货合约交割地。

即便是在库欣，市场人士也在清库存。自2016年底以来，库存平均每周下降60多万桶，分析师预计3月份还将进一步清掉200-300万桶库存。

库欣目前的石油储存成本为每月每桶0.35-0.50美元，不过那些曾在2014年中油价暴跌开始前敲定更便宜储存空间的贸易商，仍认为是有利可图的。

即便贸易商卖出成本较高的库存，美国整体石油库存依然达到了纪录高位。

贸易商和分析师指出，库存增加源于在OPEC减产协议达成前定下了庞大进口量。将石油从中东运抵美国需要花费六周左右的时间，因此未来几周的到岸船货料将减少。

“从中东流入美国的进口原油在这一波增长之后，不大可能有太多后续流入，”渣打大宗商品研究全球主管Paul Horsnell在报告中说。

库存上升也是由于炼厂在季节性维护期间的累积所致。等到夏季需求高峰到来前炼厂重新开工，库存上升的情况应该会扭转。

美国2月和3月原油出口创纪录，特别是针对亚洲的出口，这也料将推高油价并刺激库存原油被运走。

美国能源管理局(Energy Administration Agency)称，上周美国出口达到创纪录的122万桶/日，国内产量也升至900万桶/日上方的4月以来高点。

“两方面加起来，美国正在成为出口大国，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff这样说道。(完)