美国原油将迎来一波震荡 投资者多空观点分歧

路透纽约8月15日 - 美国原油后市将有一段波动期，因多空押注均飙升至纪录水准，就连华尔街大银行对于油市趋势预估也莫衷一是。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，总多仓已经升至逾一年高位，空仓升至纪录新高。

“这确实会造成多头与空头拉锯的状况，”RBC Capital Markets驻纽约能源策略部主管Michael Tran表示。

“如果说我们从油市认识到什么，那就是信心非常脆弱。”

数据显示，原油市场可能处在临界点。之前的涨势推动美国原油期货在九天内涨了17%。

在预计今年下半年油市趋紧，且石油输出国组织(OPEC)可能和非OPEC成员国采取联合行动以稳定市场后，投资者纷纷回补空头仓位。交易员称，这波涨势还引发了那些认为最糟糕情况已结束的投资者的买盘。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，美国原油多头仓位升至322,594口，为2015年5月以来最高。数据显示，截至8月9日的一周，空头仓位持续增加，触及220,139口。

交易商纷纷涌向看跌期权，10月原油的40美元看跌期权未平仓合约在过去一周升至纪录高位。

路透数据还显示，近月未平仓合约本周攀升至三年来最高位，突显了投资者风险偏好有所增长。

周一下午，9月原油的47美元看涨期权已交易超17,000口，同时约11,500口45美元看跌期权换手。

多空押注均激增，反映出专家对今年余下时间内供应和需求的形势看法不一。

国际能源署(IEA)上周称，今年下半年油市将开始收紧，但进程将是缓慢且痛苦的，因全球需求增长下降，而且非OPEC石油供应反弹。

渣打银行周一在报告中称，原油供过于求的局面已结束。

但摩根士丹利则在周一的报告中称，“坚决”不同意IEA的看法，IEA预计第三季度原油库存每日将减少一百万桶。(完)