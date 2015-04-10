美国、古巴举行50多年来最高级别会谈

路透巴拿马城4月9日（记者 Matt Spetalnick/Dave Graham） - 美国国务卿克里与古巴外长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）周四晚间举行会谈，这是50多年来两国间级别最高的会谈。

两人在巴拿马城一个酒店的餐厅里会谈了至少两个小时。美国政府称会议进行得良好。

“国务卿克里与古巴外长罗德里格斯今晚进行了长时间、很有建设性的对话。双方同意两国关系取得了进展，并将继续努力解决还存在的问题。”美国国务院一名高级官员称。

会谈期间，克里有时会向罗德里格斯打手势。

美国总统奥巴马和古巴最高领导人劳尔·卡斯特罗稍后都将参加美洲峰会，预计两人至少会握手。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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