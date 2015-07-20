美国与古巴正式恢复外交关系 互设使馆

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透华盛顿7月20日（记者 Matt Spetalnick） - 美国与古巴周一开启两国关系新时代，正式恢复中断54年的外交关系，重新互设大使馆。
古巴外长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）将于当地时间上午10:30左右（1430GMT）主持古巴驻美使馆升国旗仪式。
此后美国国务卿克里将和罗德里格斯在美国国务院会面，这是1959年以来古巴外长首次正式访问华盛顿。
美国驻古巴使馆也将重开，但升美国国旗要等到克里预计下月访问古巴时。
“我们希望举行这些重大活动时，有国务卿（克里）在场。”美国国务院一名官员说道。
双方仍存在一些分歧，关系全面正常化的进程预计将缓慢推进。恢复外交关系是两国两年多谈判的成果。
将有超过500人参加古巴在华盛顿的庆祝活动，其中包括美国议员，不过反卡斯特罗的强硬派议员未接到邀请。美方代表团将由助理国务卿雅各布森（Roberta Jacobson0率领。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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