美国与古巴正式恢复外交关系 互设使馆

路透华盛顿7月20日（记者 Matt Spetalnick） - 美国与古巴周一开启两国关系新时代，正式恢复中断54年的外交关系，重新互设大使馆。

古巴外长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）将于当地时间上午10:30左右（1430GMT）主持古巴驻美使馆升国旗仪式。

此后美国国务卿克里将和罗德里格斯在美国国务院会面，这是1959年以来古巴外长首次正式访问华盛顿。

美国驻古巴使馆也将重开，但升美国国旗要等到克里预计下月访问古巴时。

“我们希望举行这些重大活动时，有国务卿（克里）在场。”美国国务院一名官员说道。

双方仍存在一些分歧，关系全面正常化的进程预计将缓慢推进。恢复外交关系是两国两年多谈判的成果。

将有超过500人参加古巴在华盛顿的庆祝活动，其中包括美国议员，不过反卡斯特罗的强硬派议员未接到邀请。美方代表团将由助理国务卿雅各布森（Roberta Jacobson0率领。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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