美国、古巴举行50多年来最高级别会谈

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴拿马城4月9日 - 美国国务卿克里与古巴外长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）周四晚间举行会谈，这是50多年来两国间级别最高的会谈。
两人在巴拿马城一个酒店的餐厅里会谈了至少两个小时。美国政府称会议进行得良好。
“国务卿克里与古巴外长罗德里格斯今晚进行了长时间、很有建设性的对话。双方同意两国关系取得了进展，并将继续努力解决还存在的问题。”美国国务院一名高级官员称。
会谈期间，克里有时会向罗德里格斯打手势。
美国总统奥巴马和古巴最高领导人劳尔·卡斯特罗稍后都将参加美洲峰会，预计两人至少会握手。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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