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货币新闻 | 2015年 4月 15日 星期三 19:16 BJT

古巴向美国保证未来不会支持恐怖主义--美国官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月14日 - 美国高官称，古巴保证未来不会支持恐怖主义是美国周二决定将古巴从其恐怖主义支持国名单中移除的部分原因。

“他们（提供的）保证范围很广，程度很高，”一名美国高官对记者说道，并指出古巴承诺“未来不再支持恐怖主义行为”。

另一名美国高官对记者称，两国正向互设大使馆方向努力，但尚未达成协议。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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