奥巴马宣布美国将与古巴恢复外交关系

路透哈瓦那/华盛顿12月17日 - 美国总统奥巴马宣布，美国将与古巴恢复中断了超过50年的外交关系，这引来那些反对与这个共产党国家妥协的国会议员的排拒。

在梵谛冈与加拿大的穿线下，奥巴马及古巴总统卡斯楚(Raul Castro)进行了18个月的秘密谈判，他们周二在电话上就交换俘虏及在双方互设使馆等议题达成协议。

周三在一场电视演说中，奥巴马宣布中止孤立古巴的政策，称这项政策毫无弹性且已经不合时宜，对于改变古巴并没有产生效果。

奥巴马称，由于古巴当局释放了被囚禁五年、现年65岁的美国人Alan Gross，才实现了上述举措。

古巴同时释放了一名为美国工作的情报人员，这名情报人员遭囚禁近20年；美国则以释放手上羁押的三名古巴情报人员做为回报。

在此同时，卡斯楚盛赞两国释放俘虏之举，并推崇奥巴马。卡斯楚是出了名的低调，他并未在电视演说上说出带有胜利意味的声明，而是说三名古巴俘虏遭释放“对于他们的家人及我们全体民众是莫大的喜乐”。

奥巴马表示，首位拉美裔教宗方济各在推动释放Gross一事上扮演着积极的角色。古巴人口中有很高比例信奉天主教。多位奥巴马政府高阶官员指出，梵蒂冈在美国和古巴间密切联系，并与多位美国官员召开面对面的会议。

上述的政策转变，意味着美国将对古巴部分开放商务及交通，但并未中止长期的贸易禁运。这是因为贸易禁运是经由立法通过，需要国会处理，奥巴马称他将寻求推动此事，但他可能将遭遇一番苦战。

虽然美国民众至古巴旅行的严格限制将会放宽，但古巴并未对美国全面开放旅游业。(完)

(编译 张明钧；审校 杜明霞)

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