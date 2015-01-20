美国希望古巴取消对美外交人员的旅行限制 并希望设立大使馆

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿/哈瓦那1月19日（记者 Lesley Wroughton/Marc Frank） - 美国国务院高级官员周一称，美国将敦促古巴取消对美国外交人员的旅行限制，同意本周在哈瓦那就恢复外交关系展开对话。
美方代表团将由美国对拉美最高外交官Roberta Jacobson率领，这也是美国副国务卿38年来首次出访古巴。
“我们希望古巴取消旅行限制，”这名官员对记者说道，所指的是美国外交官通常不被允许前往哈瓦那以外的古巴领土。古巴驻华盛顿的官员也受到同样限制。
该官员表示，美国希望在“未来几个月”恢复驻哈瓦那大使馆。1961年美国与古巴断交，这栋六层建筑被关闭。1977年该建筑被改造为美国办事处。
“很难知道第一次对话会有什么样的结果，”这名官员称，所指的是定于周三和周四举行的对话。“我对历史的分量并不健忘。”
美国总统奥巴马去年12月17日重新设定了对古巴的政策，这是美国50多年来首次选择与古巴接触。
美国和古巴进行了18个月的秘密谈判后，宣布将重新建立外交关系，并交换囚犯。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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