奥巴马称会迅速将古巴从恐怖主义支持国名单中剔除

路透华盛顿4月7日 - 美国总统奥巴马周二称，一收到美国国务院关于是否将古巴从美国恐怖主义支持国名单中剔除的建议后，他将迅速采取行动。

奥巴马即将与古巴总统劳尔·卡斯特罗会面。奥巴马并未透露自己明确的倾向或是做出决定的时间框架。他在去年12月17日宣布与古巴取得突破性外交进展后，立即要求美国国务院进行评估。

奥巴马3月初接受路透采访时表示，希望美国能够在4月10-11日举行的美洲国家峰会前在古巴设立大使馆；美国官员此后称，评估正在加速进行。

但目前为止尚未决定是否将古巴从恐怖主义黑名单中剔除，这引发了对评估能否按时完成、以进一步推动两国关系正常化的强烈质疑。古巴一直坚持要求美国将其从该黑名单中剔除。

“我一获得建议就可以采取行动，”奥巴马在接受美国全国公共广播电台采访时说道。

奥巴马没有透露美国政府在该问题上的立场，但明确表示他的决定将基于古巴政府目前在恐怖主义问题上的行动，而非“古巴是否在国内实施镇压或独裁活动”。

“我认为现在有个机会，我们将继续努力，”奥巴马说道。“我们希望能够在古巴设立大使馆，开始更频繁地对一系列问题进行接触和讨论，在其中一些问题上我们有着共同的利益。”

他还表示：“我所说的是，我将密切关注国务院的建议。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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