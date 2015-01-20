美国希望古巴取消对美外交人员的旅行限制 并希望设立大使馆

****欧洲经济指标预测--5月11日-5月18日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/哈瓦那1月19日 - 美国国务院高级官员周一称，美国将敦促古巴取消对美国外交人员的旅行限制，同意本周在哈瓦那就恢复外交关系展开对话。
美方代表团将由美国对拉美最高外交官Roberta Jacobson率领，这也是美国副国务卿38年来首次出访古巴。
“我们希望古巴取消旅行限制，”这名官员对记者说道，所指的是美国外交官通常不被允许前往哈瓦那以外的古巴领土。古巴驻华盛顿的官员也受到同样限制。
该官员表示，美国希望在“未来几个月”恢复驻哈瓦那大使馆。1961年美国与古巴断交，这栋六层建筑被关闭。1977年该建筑被改造为美国办事处。
“很难知道第一次对话会有什么样的结果，”这名官员称，所指的是定于周三和周四举行的对话。“我对历史的分量并不健忘。”
美国总统奥巴马去年12月17日重新设定了对古巴的政策，这是美国50多年来首次选择与古巴接触。
美国和古巴进行了18个月的秘密谈判后，宣布将重新建立外交关系，并交换囚犯。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月11日(四) 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +4.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 +0.3% -1.7%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月10日(三) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 -- +3.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超12,838 外资投资日股(亿日圆) -- 买超2,584 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余26,432 盈余28,136 5月11日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 47.4 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。