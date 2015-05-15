美国古巴下周会谈 商讨重开大使馆事宜

美国国务院一位官员周四称，美国和古巴的谈判代表将于下周会谈，商讨重开大使馆事宜，这是两国寻求恢复外交关系的步骤之一。该官员向路透表示，会谈将于5月21日在华盛顿举行，会谈将聚焦于围绕在哈瓦那和华盛顿重开大使馆需采取的具体措施。这是自美国总统奥巴马4月14日宣布决定将古巴从支持恐怖主义的国家名单上剔除以来，双方首次举行会谈。路透